Prikbus succesvol in Altena, en dus komt hij over twee weken nog een keer

De bus was vorige maand al in Veen, Werkendam, Wijk en Aalburg en Meeuwen te vinden. Toen hebben 422 hun eerste vaccinatie gehaald. Volgens Lichtenberg is dat aantal een succes te noemen, omdat gemiddeld meer dan 100 mensen per dag werd ingeënt. In overleg met de GGD keert de bus daarom naar Altena terug.