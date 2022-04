‘Prima plan’, maar dat wil nog niet zeggen dat Heusden al 1,3 miljoen klaar heeft liggen voor sportpark

De herinne­ring aan Lips ligt gevoelig in Drunen. ‘De Schroef moet De Schroef blijven. Punt’

DRUNEN - ‘Zomaar even’ de naam van sportpark De Schroef in Drunen wijzigen in ‘Dillenburgpark’? Zonder tussenkomst van de politiek? Nou, vergeet het maar. De historische band met Lips is daarvoor te groot. ,,De Schroef moet De Schroef blijven heten. Punt.”

