Prinses Beatrix bezoekt vesting Woudrichem: ‘Een mooie dag, dat vond ook de prinses’

Het was niet toevallig dat deze zaterdag voor de, door corona vertraagde, jubileumviering uitgekozen was. Het was op de dag af 51 jaar geleden dat prins Claus door het onthullen van een gevelsteen in het Arsenaal het startsein voor het Woudrichemse stadsherstel gaf. Nog altijd herinnert deze steen, die afgelopen dagen is opgeknapt, hieraan.