Pro3 en VVD Loon op Zand vragen hertelling aan: is restzetel echt voor het CDA?

Rotondes zijn geen visite­kaart­je voor Waalwijk, of valt dat wel mee? ‘Veel split, wat groen, en geen kleur’

WAALWIJK - Veel rotondes in de gemeente Waalwijk zijn allesbehalve een visitekaartje voor stad of dorp. Veel split, wat groen en geen kleur. Dat is in ieder geval de mening van de ChristenUnie. De partij roept de gemeente op de uitstraling van de rotondes te verbeteren.

20 maart