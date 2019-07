Proberen het leven weer te omarmen na het verlies van kinderen Nicky en Randy

Waalwij­kers staan bekend als mauwers, klagen lijkt in hun genen te zitten

28 juli WAALWIJK - De helft van de Waalwijkse huwelijksbootjes zinkt. Landelijk is dat een derde. De gemeente wil de schade graag beperken. Met name voor kinderen van ouders die vechtscheiden. Een kwartiermaker is al aan de slag.