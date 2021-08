Probleemkruising Sprang-Capelle wordt volgende maand opnieuw ingericht

De kruising in Sprang-Capelle was omwonenden jarenlang een doorn in het oog. Vanwege het pand op de hoek was de bocht krap en onoverzichtelijk. Vooral ook vanwege het vele vrachtverkeer dat er rijdt, leidde dat nogal eens tot problemen. In de spits stonden er regelmatig opstoppingen wat leidde tot irritaties, (bijna) ongelukken, en afgereden spiegels. Nu het hoekhuis is verdwenen, krijgt het verkeer meer overzicht en ruimte.