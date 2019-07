Problemen op Merwedebrug door hitte houden aan: ‘Beter omrijden’

Er is maar één rijstrook beschikbaar in beide richtingen en verkeer kan daardoor met hooguit 50 kilometer per uur over de brug.. De andere strook wordt gebruikt door brandweer en Rijkswaterstaat, om de brugdelen met water te koelen. De opstopping zorgt voor een hoop vertraging rondom de brug. Zoveel, dat de ANWB inmiddels oproept om een andere route te kiezen. Verkeer kan beter via de A2 bij Den Bosch rijden.