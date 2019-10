Proef met verkeersregelaars bij drukke rotonde in Waalwijk

De proef draait bij een druk verkeerspunt. Veel automobilisten rijden over deze rotonde, die aansluit op de Biesbosweg, Midden-Bra-bantweg, Taxandriaweg-West en A59. Zo is het bijvoorbeeld voor veel mensen de route naar bedrijventerrein Haven.

In de avondspits ontstaan er door de drukte nogal eens opstoppingen. ,,Het gaat vooral om filevorming op de Midden-Brabantweg”, aldus de gemeentewoordvoerder. ,,Wie op deze weg rijdt, moet voorrang verlenen aan het het verkeer richting de A59. En dat is in de avondspits de grootste verkeersstroom.”

Om de doorstroom op met name de Midden-Brabantweg te verbeteren, staan er deze week tussen 16.30 uur en 17.30 uur verkeersregelaars bij de rotonde. Er wordt gekeken of dit inderdaad tot minder vertraging leidt. Diverse partijen zijn betrokken bij de proef. De gemeente Waalwijk werkt samen met ondernemers op het bedrijventerrein Haven 1 tot en met 7, verkeerskundigen en Rijkswaterstaat.

,,We willen met de proef kijken of de doorstroming op de Midden-Brabantweg zo beter te reguleren is en of dit als positief wordt ervaren”, stelt de gemeentewoordvoerder. Permanente inzet van verkeersregelaars is overigens geen optie. ,,Het zal dus een ander systeem moeten zijn, maar er zijn nog geen haalbare permanente oplossingen in het vooruitzicht.”