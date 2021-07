Proef om heli-herrie Sprang-Capelle te verminderen

Lobby voor wiekloze windmolens in Waalwijk gaat door: ‘Er is een veel te negatief beeld geschetst’

20 juli WAALWIJK - Het Belgische bedrijf Wingardium Energy is een volhouder. Het geeft zijn plannen voor wiekloze windmolens in Waalwijk niet op. Het is teleurgesteld in de 'negatieve houding’ van de gemeente, maar hoopt nu de politiek van de plannen te overtuigen.