Proefvloer voor winkelcentrum De Els in Waalwijk

Het Hoefsven, bad van herinnerin­gen voor heel Waalwijk

17 juli WAALWIJK - Met veel oog voor detail stelde heemkundekring De Erstelinghe een expositie samen over het oude Waalwijkse openluchtzwembad Het Hoefsven. Ideaal om nog eens te mijmeren over wat ooit was in Waalwijk.