Proeven aan sport en cultuur bij Open GO-dag in Waalwijk: publiek kan kiezen uit groot aanbod

Optreden en voordracht

Op het Raadhuisplein in Waalwijk is ook van alles te doen. De dag wordt afgesloten met een voordracht door stadsdichter Bowy Schouten en een optreden van de band Arrival in het stadspark aan de Hooisteeg. De organisatie is in handen van GO Waalwijk.Het volledige programma met tijden en locaties is te vinden op www.gowaalwijk.nl/opengodag.