Proeven en voelen, op weekmarkten in De Langstraat kan het nog

Gaan we over twintig jaar nog naar de weekmarkt? Joan Biekens, marktkoopman in hart en nieren, wil van zo’n negatieve benadering niets weten. Al 35 jaar staat de Elshoutse ondernemer met zijn groente en fruit op de markt. Voor de trouwe marktbezoekers in Waalwijk, Drunen, Waspik en Wijk en Aalburg is hij een bekend gezicht. Maar hoe groot is die groep nog?