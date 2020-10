Project Clemensstaete baart Waalwijkse buurt zorgen: 'De massa is schrikbarend’

De plannen van projectontwikkelaar Walther Coppens maken veel los in de buurt. Hij wil van de Clemenskerk een bijzonder woonzorgcentrum maken. In de kerk zelf moeten woonzorgappartementen komen. Ook ziet hij kansen om daar zorginstanties te huisvesten, als huisartsen, fysiotherapie, apotheek of maatschappelijk werker. Verder wordt gedacht aan een grand-café. De kerk zou de 'huiskamer van Baardwijk’ moeten worden.

De meeste kritiek richt zich op het plan om bij de kerk diverse woonblokken met (zorg)appartementen te bouwen. Een groep buurtbewoners uitten deze week hun zorgen bij de raadsvergadering. ,,De massa is schrikbarend", stelde één van hen. ,,91 appartementen is echt te veel.”

Er kwam een waslijst aan bezwaren. Bewoners van de Loeffstraat en omgeving vrezen grote blinde muren van het complex, veel meer verkeer en een onhoudbare parkeerdruk. Ook willen ze niet dat het plein voor de kerk verandert in een groot parkeerterrein, en de bomen verdwijnen.

Ook scouting AZG maakt zich zorgen over de bouw, net naast hun terrein aan de Loeffstraat. Want wat betekent dat voor haar activiteiten, toekomst en verkeersveiligheid voor hun leden?

Initiatiefnemer Walther Coppens probeerde de zorgen bij de buurtbewoners wat weg te nemen. Volgens hem blijft het groen op het kerkplein behouden, en wordt er bijvoorbeeld nog goed naar het parkeren gekeken.

,,En er komen wat aanpassingen in het bouwplan", beloofde hij. ,,We hebben goed naar de zienswijzen gekeken. Het is belangrijk dat er draagvlak in de buurt is.”

Er is wat dat betreft nog wel wat werk aan de winkel. Coppens lijkt nog niet te willen tornen aan het aantal appartementen. Volgens buurtbewoners komt dat draagvlak er dan nooit.

Wethouder Eric Daandels benadrukte dat de plannen nog niet in beton gegoten zijn. De gemeente is in ieder geval voor een herbestemming van de kerk. ,,Je wilt geen leegstand en verloedering.” Bij de verdere uitwerking van de plannen worden de zienswijzen uit de buurt betrokken. Het streven is om in de eerste helft van volgend jaar het bestemmingsplan voor de nieuwe bestemming van de kerk vast te stellen.