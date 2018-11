Project Eerste Wereldoorlog afgesloten op Fort Giessen

Met heel veel vrijwilligers is het project, dat onder andere ook bestaat uit een educatieparkje over WOI en een al eerder verschenen boek, tot stand gekomen. Met medewerking ook van tal van instanties zoals het Brabants Landschap, de provincie en de Altena gemeenten. Jan Baan, directeur van het Brabants Landschap is blij met de functie die Fort Giessen, na een grondige restauratie, nu heeft. “Het is dé locatie van Nederland waar het verhaal van de Eerste Wereldoorlog wordt verteld. Belangrijk ook voor de schoolkinderen. Als Brabants Landschap zijn we trots hierin een rol te kunnen vervullen. Het is echt een herdenkingspunt geworden.”

Bijdragen

Cultuurwethouder Paula Jorritsma van Woudrichem was niet minder enthousiast. Ze was het helemaal met Baan eens dat het fort dé plek is voor het geven van onderwijs over de Eerste Wereldoorlog. Veel waardering had ze voor iedereen die eraan heeft bijgedragen. Ze overhandigde het eerste exemplaar van het door Kees van Maastrigt samengestelde lees- en kijkboek In afwachting van de vijand aan Koos Haarsma. Hij is de kleinzoon van Jacob Haarsma, die tijdens zijn gedwongen verblijf als militair in deze streek, een dagboek bijhield. “Ik heb nooit kunnen denken dat mijn in 1940 overleden grootvader nog zo in de belangstelling zou staan. Heel apart.”