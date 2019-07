Projecten tegen wateroverlast in Altena lopen vertraging op

Op 28 juli 2014 en 31 augustus 2015 zorgden zware regenbuien voor veel overlast en schade, vooral in Werkendam en Woudrichem. In de toenmalige gemeente Aalburg was de schade minder. Behalve dat daar in 2014 minder regen viel, ligt Aalburg in een hoger gelegen gebied, waardoor water naar het westen stroomt. Gemeenten en waterschap kondigden 138 maatregelen aan om de wateroverlast door hoosbuien in de toekomst te verminderen.