‘Prokkelduo’s’ gezocht voor stembureaus Waalwijk en Loon op Zand

Voormalige Waalwijkse Dominique de Bont: ‘Sandy uit Grease staat dicht bij mijn eigen persoon­lijk­heid’

WAALWIJK - Als kind keek Dominique de Bont al naar Op zoek naar… en was het haar droom om ooit van musical haar beroep te maken. Dat is gelukt. Nu doet de voormalige Waalwijkse zelf mee aan dit televisieprogramma dat een nieuwe Sandy en Danny voor de musical Grease tracht te vinden. Vrijdagavond is ze te zien in de derde ronde.

6 januari