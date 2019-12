Prostituee op heterdaad betrapt in woning in Waalwijk

Huis nodig? In Heusden bouwen ze voorlopig nog wel even door

20:11 VLIJMEN - Heusden verwacht de komende drie jaar zo'n 765 huizen de grond uit te stampen. Nieuwbouwwijk Geerpark in Vlijmen slokt een groot deel van dat aantal op, maar ook in Elshout (De Gorsen) en in Haarsteeg (Victoria) wordt relatief gebouwd. Ook op Landgoed Steenenburg in Drunen/Nieuwkuijk zouden de eerste huizen moeten verrijzen.