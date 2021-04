Protest jongerencentrum Tavenu zwelt aan: politiek roert zich én petitie

WAALWIJK - Het Waalwijkse jongerencentrum Tavenu krijgt steun in zijn strijd tegen het stopzetten van de gemeentelijke subsidie. Er is een online-petitie gestart, met een oproep om het besluit van het college terug te draaien. Deze actie heeft in twee dagen tijd ruim 2600 steunbetuigingen opgeleverd. Ook een aantal politieke partijen roert zich.

De gemeente wil vanaf 2022 stoppen met de subsidie aan Stichting Jongerencentra Waalwijk waar de Tavenu onder valt. Het college zou te weinig inzicht krijgen in het beleid, activiteiten, doelen en kosten van de organisatie. De gemeente wil het jongerenwerk volgend jaar gaan inkopen. Naast de Waalwijkse stichting zet ze dus ook de deur open voor andere organisaties.

Verkeerde weg

Bestuursvoorzitter Rob Boom probeerde de gemeenteraad er donderdag avond van te overtuigen dat het college een verkeerde weg inslaat. ,,Het steekt me dat de indruk is gewekt dat we niet transparant zijn”, stelde hij. ,We houden geen informatie achter.”Hij zegt alle gegevens te willen delen met de raad.

Boom vreest voor de gevolgen voor het jongerenwerk als de subsidie stopt. Dit jaar ontvangt de organisatie nog 855.000 euro.

Volgens wethouder Dilek Odabasi is het niet zo dat Tavenu buitenspel wordt gezet.,,We gaan alleen over op een andere financiering.” En ze neemt afstand van het beeld dat het jongerencentrum dicht zou moeten door het beleid van de gemeente. ,,Dat is niet zo.”

Alles op tafel

Enkele partijen tonen zich verrast door het besluit om de subsidie stop te zetten. SGP, Lijst De Jongste en PvdA willen het complete dossier rond de Tavenu op tafel krijgen. In schriftelijke vragen roepen ze het college op binnen veertien dagen alle gegevens te verstrekken: van gespreksverslagen, brieven, apps tot powerpointpresentaties. Datzelfde geldt voor het advies van de onafhankelijk juridisch adviseur.

De fracties vinden dat het college zich niet aan de afspraken houdt. De subsidie voor de Tavenu is voor dit jaar met 132.000 euro verlaagd. Volgens de partijen is daarbij afgesproken dat er een goede onderbouwing zou komen van de toekomstplannen voor de Tavenu. Waar valt structureel op te bezuinigen, en wat kan het Waalwijkse jongerenwerk wel of niet voor dat geld doen? De partijen zeggen op die onderbouwing te wachten.

Quote Het ging me echt aan het hart toen ik het nieuws over de Tavenu hoorde. Ik vond dat ik iets moest doen Wendy de Kok, Initiatiefneemster petitie Steun Tavenu

Wendy de Kok is ondertussen de online petitie Steun Tavenu gestart. Zij is de stuwende kracht achter Wenstheater, dat voorstellingen met jongeren brengt. ,,Het ging me echt aan het hart toen ik het nieuws hoorde”, vertelt ze.

Volgens haar betekent het stopzetten van de subsidie een einde aan veertig jaar ‘steengoed’ jongerenwerk. Ze vreest dat de jeugd de dupe wordt, en dat evenementen voor en door jongeren dreigen te sneuvelen. ,,Het begin van een Waalwijk dat niet langer bruist.” De petitie loopt voorlopig nog.

Volledig scherm Jongerencentrum Tavenu in Waalwijk. © Roel van der Aa