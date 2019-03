Protesten Oudheusdenaren tegen telecommast afgewezen: ‘Gezondheidsschade niet aannemelijk’

Woonlasten: Waalwijk goedkoop­ste gemeente De Langstraat, Loon op Zand het duurst

9:59 WAALWIJK - Inwoners van de gemeente Loon op Zand zijn in De Langstraat het duurst uit. Jaarlijks betalen de inwoners 830 euro aan gemeentelijke belastingen. De buren in Waalwijk en Heusden zijn, per meerpersoonshuishouden, zo'n 200 euro minder kwijt, zo blijkt uit onderzoek van Vereniging Eigen Huis.