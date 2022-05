Provincie niet blij met afsluiten fietspad Kaatsheuvel: ‘Begrijpelijk, maar geen goed idee’

Vijfde klasse A Spelers FC Drunen vliegen naar Turkije om kampioen­schap Trabzon­spor te vieren

Voor het eerst in 38 jaar wist Trabzonspor het kampioenschap in Turkije te veroveren. Dat is natuurlijk reden voor een feestje en zo stapte twee spelers van FC Drunen direct op het vliegruit om mee te delen in de feestvreugde. Hun vervangers kwamen uit het derde elftal, maar deden het naar behoren en een van hun maakte zelfs een doelpunt.

1 mei