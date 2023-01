Provincie trekt de knip voor restauratie Sint Jan in Waalwijk: vier ton voor opknapbeurt

Ecoduct Loon op Zand blijft doelwit van ontevreden graffiti­spui­ters: provincie broedt op maatrege­len

LOON OP ZAND - Het begint een beetje een kat- en -muis-spel te lijken. Het ecoduct over de N261 tussen Waalwijk en Tilburg was nog maar net schoongemaakt of het werd alweer beklad. De provincie broedt op extra maatregelen.

11 januari