Puberende zeearend uit de Biesbosch krijgt een GPS-zendertje

Kerken krijgen inzamel­punt voor Voedsel­bank

11:51 DRUNEN/ELSHOUT/HEUSDEN In de kerken van de parochie Wonderbare Moeder in Drunen en Elshout en in het stiltecentrum Sint Catharina in Heusden is vanaf zaterdag 29 juni een inzamelpunt te vinden voor de Voedselbank. Op die manier wil de Caritas Wonderbare Moeder een bijdrage leveren aan de zorg voor kwetsbare plaatsgenoten.