WAALWIJK - Pubers op het podium? Sceptici kunnen zich er waarschijnlijk weinig bij voorstellen. Ze zullen vasthouden aan het beeld dat de jeugd dwars is en geen tijd of zin heeft om de theaterplanken te betreden. Wendy de Kok (49) bewijst met haar Wenstheater het tegendeel. Ze werkt in Waalwijk met jongeren aan het stuk Jan Rap en z’n maat

,,Presteren en voldoen aan verwachtingen geeft jongeren weinig ruimte om zichzelf te kunnen en mogen zijn. Terwijl ze heel wat in hun mars hebben en juist heel goed weten wat ze willen." Ze geeft hen met haar jongerentheater weer een stem én de ruimte te laten zien dat ze weten wat ze willen.

Voorliefde acteren

De oprichting van Wenstheater is niet uit de lucht komen vallen; De Kok groeit op in een familie met een voorliefde voor acteren. Op zevenjarige leeftijd staat ze al op de bühne als één van de zeven dwergen van Sneeuwwitje. Ruim twintig jaar later regisseert ze de mede door haar moeder opgerichte jeugdafdeling ONS, van toneelvereniging ONA in Drunen.

Maar De Kok krijgt een sterkte behoefte om met haar eigen ideeën aan de slag te gaan. En dat is exact wat ze nu doet. Samen met een aantal talentvolle jongeren wordt het eerste stuk geschreven: Snapped! Dat is zelfs uitgegeven door Toneeluitgeverij Grosveld. ,,Het is niet alleen theater", legt ze uit. ,,De spelers mogen zijn wie ze zijn. Zo bouwen ze zelfvertrouwen op, komen met elkaar in gesprek en ontwikkelen creativiteit."

Quote We vragen geen contribu­tie. Mét de voorwaarde dat ze zich honderd procent inzetten Wendy de Kok

Om Wenstheater voor jongeren toegankelijk te maken, wordt er geen contributie gevraagd. ,,Wél met de voorwaarde dat ze zich honderd procent inzetten. Met de juiste instelling is er altijd een oplossing te vinden als het, bijvoorbeeld door studie of persoonlijke omstandigheden, even wat lastiger te combineren is."

Jeugdopvanghuis

Voor de nieuwe productie Jan Rap en z'n maat, (naar het boek van Yvonne Keuls), repeteert Wenstheater in jongerencentrum De Tavenu in Waalwijk. Het stuk speelt zich af in een jeugdopvanghuis in de jaren '80. De spelers hebben zich daarvoor verdiept in onderwerpen als misbruik, huiselijk geweld en dakloosheid.

Noah Maas (18) krijgt als vrijwilliger bij De Tavenu lucht van de repetities en sluit zich aan. Hij speelt Kees; een emotioneel labiele jongen, een rol die speciaal voor hem is aangepast. Noah: ,,In het begin was ik nog wat onzeker, wilde ik weinig tekst, maar nu speel ik in bijna elke scene. Soms moet ik nog schakelen in emoties die ik zelf nooit zo uit, zoals het in woede aanvliegen van een medespeler. Je stapt in een rol en bent op dat moment niet jezelf. Daar heb ik mijn draai nu in gevonden."

Quote Je stapt in een rol en bent op dat moment niet jezelf. Daar heb ik mijn draai nu in gevonden Noah Maas

Voor Noahs vriendin, de meer muzikale speler Yrsa Tebbe (18), heeft De Kok een zangmoment ingebouwd. Ook is een personage op verzoek van een autistische speelster herschreven naar haar eigen ervaringen.

Waardevolle ideeën

De spelers zijn blij met de manier waarop ze de ruimte en vrijheid krijgen om hun ideeën in het spel vorm te geven. De Kok: ,,Veel regisseurs staan daar niet voor open. Maar de ideeën van de jongeren zijn van nu en minstens even waardevol. Dat wil ik ze laten voelen en ervaren. Je ziet ze groeien in hun rol. Zelfs jongeren van De Tavenu zijn betrokken en helpen mee het decor te bouwen. Het is echt mooi wat hier ontstaat."

De productie Jan Rap en z'n maat wordt opgevoerd in De Tavenu op vrijdag 30 en zaterdag 31 oktober en zondag 1 november. Kaartjes voor het optreden zijn te verkrijgen bij De Tavenu.