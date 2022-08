Pure nostalgie op de platenbeurs in Waalwijk

WAALWIJK - Komen de bezoekers om hun verzameling aan te vullen? Of komen ze gewoon om even te snuffelen? Iedereen is welkom op de platenbeurs aan het Raadhuisplein in Waalwijk.

Arie de Zeeuw van platenzaak Maid in Heaven Records en Frank ofwel Spacejunky komen van boven de rivieren, respectievelijk uit Dordrecht en Den Haag. Met hun voorraad elpees, singles, cd’s en dvd’s bezoeken ze de ene na de andere beurs. Hier in Waalwijk is het rustig, vinden ze. ,,Op festivals waar we ook komen is het veel drukker.’’

Nog niet gelukt

Bij de kraam van Spacejunky staat Frank Reyns uit Waalwijk. ,,Vijf jaar geleden kwam ik op het idee om van elk jaar na mijn geboorte, op 31 december 1970, een speciaal uitgebracht album te kopen. Ik zou er dus nu eigenlijk 51 moeten hebben, maar dat is nog niet gelukt. Een van de albums waar ik nog naar op zoek ben is Mama Said van Lenny Kravitz’’, vertelt hij.

Een eindje verderop staat Bill Hanusch uit Waalwijk met zijn dochter Olga. ,,Ik ben op zoek naar een elpee van de Outsiders waar de nummers Touch en Monkey on My Side op staan’’, zegt hij.

Een hapje, een drankje, en singles

Het is de eerste keer dat vader en dochter samen naar deze beurs gaan. Allebei zijn ze fervente muziekliefhebbers. En allebei hebben ze een verzameling van tussen de vier- en vijfhonderd elpees. ,,Ik heb een tijdje geleden een jaren 60-meubel gekocht met een platenspeler. Samen met vrienden houden we dan een avondje met een hapje, een drankje, en singles. Puur nostalgie’’, volgens Olga.

Quote Er was een echtpaar dat alle singles die in de top 40 hadden gestaan wilde hebben Rob van Veenendaal, organisator platenbeurs

Bij de kraam van Robbies Records staat Rob van Veenendaal, de organisator van de beurs. ,,Volgende week vieren we ons tienjarig bestaan. De deelnemers aan de beurs vormen na al die jaren een redelijk vaste kern. Ze komen niet alleen om iets te verdienen, maar ook voor de gezelligheid. Voor wat betreft de bezoekers, er zijn mensen die alleen voor de hoes de plaat kopen. En er was een keer een echtpaar dat alle singles die in de top 40 hadden gestaan wilde hebben. Dat zijn de dingen die je bijblijven.’’

Fan van The Kinks

Hans van Hassel uit Goirle is verguld met zijn elpee Glamour van Dave Davies. ,,Ik verzamel al muziek sinds mijn twaalfde en was een fan van The Kinks. Dankzij de muziek heb ik een mooie vriendschap overgehouden met René Innemee, zanger van The Walkers. Helaas is hij twee jaar geleden plotseling overleden.’’

Op 17 september wordt een herdenkingsconcert gehouden ter ere van Innemee, in Maastricht. Waar de gezamenlijke liefde voor muziek al niet toe kan leiden.