Puzzelen met kwelwater: Natuurontwikkeling in de Westelijke Langstraat

Natuurgebied De Westelijk Langstraat ligt tussen Waspik en Waalwijk, ten zuiden van de A59. Als je van Hooipolder over de snelweg richting Waalwijk rijdt, vang je er aan je rechterhand een glimp van op: om en om slootjes en smalle strookjes grasland. Dit is het zogeheten slagenlandschap. Het is juist dit cultuurhistorisch en ecologisch waardevolle landschapstype dat in dit gebied op vrij grote schaal behouden is gebleven. En daar willen we meer van en wat er is moet behouden blijven. Dat is ook het streven van de provincie, waterschap Brabantse Delta, Staatsbosbeheer en de gemeente Waalwijk.