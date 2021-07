PvdA doet volgend jaar niet mee aan verkiezingen in Waalwijk: te weinig kandidaten

WAALWIJK - De PvdA in Waalwijk doet niet mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in 2022. Het is de partij niet gelukt voldoende kandidaten te vinden voor de gemeenteraad. De ledenvergadering heeft daarom besloten af te zien van deelname aan de verkiezingen.

Het is een opmerkelijk besluit. Na de verkiezingen maart volgend jaar verdwijnt de partij dus uit de politieke arena. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2006 was de PvdA met zes zetels ooit nog de grootste partij in Waalwijk. Maar daarna moest ze zetels inleveren. De PvdA heeft met Luuk Ottens nu nog één man in de raad zitten.

De PvdA was op zoek naar nieuwe geschikte kandidaten voor de gemeenteraad. Zonder veel succes. Ottens zit al bijna twaalf jaar voor de PvdA in de raad. Hij twijfelt zelf ook nog over zijn politieke toekomst. Verder was er één iemand die zich op het allerlaatste moment meldde als potentieel gemeenteraadslid. De partij zegt zo geen representatieve kieslijst aan de inwoners voor te kunnen leggen.

,,We vinden het erg spijtig dat de PvdA na 2022 niet meer vertegenwoordigd zal zijn in de Waalwijkse politiek", meldt de partij in een persbericht. ,,Maar de realiteit is niet anders.” De PvdA benadrukt zich tot de verkiezingen keihard in te blijven zetten voor de Waalwijkse inwoners. Ze werkt daarbij de laatste tijd nauw samen met Lijst de Jongste, een afsplitsing van LokaalBelang.

De afdeling Waalwijk van de PvdA blijft overigens wel bestaan. Ze wil voor de belangen van de inwoners op blijven komen, en gaat daarvoor op zoek naar nieuwe samenwerkingsverbanden. De partij sluit ook niet uit dat ze ooit weer mee gaat doen aan de Waalwijkse gemeenteraadsverkiezingen.

Volledig scherm Luuk Ottens is de huidige fractievoorzitter van de PvdA in de Waalwijkse gemeenteraad. © PvdA Waalwijk