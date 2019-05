PvdA groot in de Langstraat; CU/SGP wint in Altena

DE LANGSTRAAT/ALTENA - De kiezers in De Langstraat volgden bij de verkiezingen voor het Europees Parlement in grote lijnen de landelijke trends. In Altena was dat niet het geval, daar kwam ChristenUnie/SGP als verreweg de grootste uit de bus.

In lijn met de landelijke verkiezingsuitslag voor het Europees Parlement is de PvdA in de gemeente Heusden en Loon op Zand als grootste uit de bus gekomen. In Waalwijk moesten de sociaal-democraten (2.035 stemmen) alleen de VVD (2.211) voor zich dulden. In Altena week de uitslag behoorlijk af; daar kreeg ChristenUnie/SGP verreweg de meeste kiezers achter zich: 4.771, 28 procent van de stemmen.

Waar de PvdA in de raad in Heusden nog maar één schamele zetel van de 27 bekleedt, werd de partij bij de verkiezingen voor het Europees Parlement de grootste: 2.416 stemmen. Dat zijn er overigens maar vijf meer dan de VVD. Ook het CDA deed het in Heusden, waar lokale partijen sterk zijn vertegenwoordigd, goed: met 1.878 eindigden de christen-democraten op plaats drie. Forum voor Democratie werd de vierde grootste, met 1.489 stemmen.

Altena

Ook in Waalwijk eindigden PvdA, VVD, CDA en Forum voor Democratie in de top-4, maar dan in andere volgorde. De volgorde was VVD (2.211 stemmen), PvdA (2.035), CDA (1.607) en Forum (1.603).

Loon op Zand volgde voor een belangrijk deel de landelijke trend. De PvdA werd er de grootste (1.248 stemmen), met daarachter VVD (1.200), CDA (1.052) en Forum voor Democratie (765).

In de gemeente Altena scoorden traditiegetrouw de christelijke partijen erg goed. Na ChristenUnie/SGP (4.771) eindigde het CDA op twee (3.128). Forum voor Democratie (2.131 stemmen; 12,5 procent) hield in Altena de PvdA (1.980 stemmen) en de VVD (1.812) achter zich.

Opkomst