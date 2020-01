Quintin Comans met kindermusicalgroep De Notenkrakers terug naar Dickenstijd

WAALWIJK - Het leven van een Londense weesjongen in de tijd van Dickens. Die rol vertolkte Quintin Comans (13) in het verhaal Oliver Twist. Dit weekend speelde hij de musical vijf keer met De Notenkrakers in Theater De Leest.

Aan het eind van de ochtend, rond elf uur, komt een relaxte Quintin het theater binnenlopen. In zijn eigen kleren, zonder make-up en kuif. ,,Eigenlijk hoeven we pas om half twaalf aanwezig te zijn, maar ik ben altijd wat vroeger zodat ik rustig mijn outfit bij elkaar kan pakken." Op zijn gemak verzamelt Quintin zijn kleren en door goed op tijd te zijn, neemt hij het zekere voor het onzekere. ,,Al mijn benodigdheden voor de musical liggen in een krat. Als ik iets mis kan ik het nog zoeken of navragen."

Zodra hij zich in de outfit van Oliver Twist, de hoofdrol, heeft gehesen, gaat Quintin richting de grime. Een lijntje onder zijn ogen, wat poeder op zijn gezicht. Bijna klaar voor het podium, maar eerst nog even wat aan het kapsel doen. ,,Nu gaan we naar de kap. Mijn haar moet in een kuif, namelijk." Zo gepiept: een beetje haarlak en zijn kuif staat. ,,In de rest hoeft geen versteviging, want ik draag een pet."

Pestkop

De jonge musicalster bereidt zich rustig voor. Geen zenuwen, alleen de eerste voorstelling had hij wat last van spanning. ,,Maar dat was zo over." Op zijn achtste deed hij al ervaring op in de musical Ciske de Rat, waarin hij de rol van pestkop Jantje Verkerk mocht spelen. ,,Heel gaaf, maar ik vind spelen in deze musical net zo leuk", vertelt hij vlak voordat hij zijn zender op gaat halen.

Quote Ik wil dat de mensen een bonk op het podium horen Quintin Comans

Onder zijn Oliver Twist-outfit draagt hij een witte zenderband waar de technici zijn zender inklikt. Met hen praat hij over de voorstelling van de dag ervoor. ,,Ik schrok wel even toen je van die kruk viel hoor." Quintin stroopt zijn broekspijp op en laat een grote, blauw plek op zijn bovenbeen zien. ,,Volgens het script moet ik van de kruk vallen. Ik houd me niet in, want ik wil juist dat de mensen een bonk op het podium horen. Dan gaan ze lachen." Dat hij daardoor gehavend van het podium afkomt, is volgens hem niet erg. "Ach, dat heb ik ervoor over."

De interactie met de mensen in de zaal, daar geniet de vertolker van Oliver Twist het meest van. ,,Of ik ze nu laat lachen door van een kruk te vallen of ze ontroer met mijn solonummer 'Waar zou liefde zijn', ik vind het leuk om te zien dat zij genieten in de zaal."

Quote Later word ik dierenarts. Dan wil ik dieren redden in Afrika Quintin Comans