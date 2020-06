Raad Altena: ‘Geef de dorpen geen rangorde mee’

Helderheid

Wijnand van der Hoeven (CU) dacht er anders over. ,,Het geeft juist veel duidelijkheid. Je weet dat in een bepaalde kern minder voorzieningen zijn.'' Hij vermoedde dat bij de indieners van het wijzigingsvoorstel de angst leeft dit te zeggen. Bouman distantieerde zich hiervan. Ook Pauline van den Tol (BSA) was het met Van der Hoeven eens. ,,Voor een gemeente met een omvang als Altena is dit juist goed. Het maakt het voor de inwoners helder.''

Grondprijzen

De voorgestelde prijzen leverden geen problemen op. Bouman vroeg zich nog wel af of het niet beter is grondprijzen per bestemmingsplan vast te stellen in plaats per kern. Hij en anderen vroegen ook aandacht voor starterswoningen die nu niet in het stuk genoemd worden. En Christian Alderliesten (PA) vond het jammer dat duurzaamheid nog niet in de grondprijzen is meegenomen. Wie een vrijstaand huis wil bouwen is in Werkendam het duurste uit en in Uitwijk het goedkoopst, 325 en 280 euro per m2.