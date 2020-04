Raad Altena heeft nog vragen bij verplaatsen Aldi supermarkt in Werkendam

WERKENDAM - Voor het college van B en W van Altena is een locatie aan de Werkina in Werkendam nog altijd de beste plek voor de vestiging van een nieuwe Aldi supermarkt . Wethouder Peter van der Ven (AL) vertelde dit tijdens een vergadering van de raad waarin het plan beeldvormend besproken werd. De winkel is daar ruimtelijk en planologisch volgens hem prima in te passen. Het laatste woord hierover is echter aan de raad. En die had, zo bleek, toch nog wel wat vragen bij het plan op deze plaats.

De verplaatsing van de supermarkt is een al lang lopende zaak waarover in de voormalige gemeente Werkendam al besluiten genomen zijn. Meer locaties zijn in beeld geweest, maar uiteindelijk is gekozen voor een locatie aan de Werkina, bij het gelijknamige zwembad. Omwonenden, zo’n 30 gezinnen, hebben aangegeven het daarmee niet eens te zijn. Ze vinden dat hun woongenot wordt aangetast door een toename van het lawaai en het wordt onveiliger doordat het drukker wordt en door bevoorrading met vrachtauto’s.

Geen dialoog

Tevens gaat het in hun visie ten koste van een stukje flora en fauna aan de rand van het dorp. Onvrede is er ook over de manier waarop het proces is gevoerd. Van een echte omgevingsdialoog is volgens hen geen sprake geweest. Als alternatief werd de locatie van de huidige ijsbaan aan de Lange Wiep voorgesteld en de ijsbaan te verplaatsen naar de locatie aan de Werkina. Deze groene plek zou dan ook gebruikt kunnen worden voor leuke activiteiten.

Een woordvoerder van de Aldi gaf aan dat de locatie in samenspel met de gemeente tot stand is gekomen. Die wilde de supermarkt volgens hem graag in de wijk houden. De locatie ijsbaan vond hij minder. Aanpassingen van het gepresenteerde plan zijn nog mogelijk. ,,Naar aanleiding van de bezwaren zijn we daar druk mee bezig.”

‘Les voor de toekomst’