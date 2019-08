Raad van State is het nu wel eens met deels afsluiten De Bosschen in Drunen

Voorste Venne heeft theaterpro­gram­ma rond: dichtbij en vertrouwd, met af en toe een kers op de taart

6:33 DRUNEN - Het programma voor theater De Voorste Venne in Drunen is in grote lijnen rond. Het is volgens interim-manager Paul Cornelissen een mix geworden van ‘dicht bij huis’, ‘geschikt voor een breed publiek’ in heel Heusden, voorstellingen ‘die zich elders al hebben bewezen’, ‘veel muziek’. ,,En veel ruimte voor lokale verenigingen en amateurkunstenaars.”