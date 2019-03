Raad Waalwijk hakt knoop door: weekmarkt op Raadhuisplein moet zorgen voor meer klanten

Op SGP en ChristenUnie na waren alle partijen het daar mee eens, al waren er best twijfels. Sjors Slaats GroenLinksaf: ,,We weten niet of klanten van de markt ook naar de winkels gaan of gebruik zullen maken van de horeca. Mensen die er verstand van hebben, denken van niet. Maar goed, de marktkooplieden willen het, de ondernemers willen het. We hadden graag meer onderbouwing willen hebben voor dit plan, maar we geven het voorstel het voordeel van de twijfel.”