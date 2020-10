‘Raadhuis in Drunen is prima plek voor bibliotheek’; vindt het bestuur

DRUNEN - Het ‘oude’ gemeentehuis in Drunen is bij uitstek geschikt voor de huisvesting van de openbare bibliotheek. Het voldoet veel beter aan de eisen die de bibliotheek stelt dan bijvoorbeeld De Voorste Venne, waar juist de politiek een sterke voorkeur voor heeft. Dat vindt het biebbestuur, blijkt uit het Beleidsplan 2021-2014 van Bibliotheek Heusden.

De huisvesting in Drunen is een van de ‘hot issues’ als het gaat om de toekomst van het bibliotheekwerk in Heusden. Het pand aan de Rooseveltstraat voldoet niet meer aan de eisen. De energiekosten zijn hoog, er is achterstallig onderhoud en er moet ook op andere vlakken geïnvesteerd worden. Bovendien betaalt de bieb flinke huur (ruim 114.000 euro) aan de gemeente. Kortom, iedereen is het eens dat iets anders moet worden gezocht.

Quote Als je de biblio­theek een gezicht wilt geven, moet je niet naar De Voorste Venne gaan, daar zit je anoniem Henk Willems, voorzitter Bibliotheek Heusden

De politiek ziet de bibliotheek het liefst verhuizen naar cultureel centrum De Voorste Venne. Zo'n verhuizing zou automatisch meer mensen trekken naar het cultureel centrum, dat wel wat extra inkomsten kan gebruiken.

Maar het biebbestuur ziet de nodige nadelen. Zo ligt dat gebouw niet bepaald ‘in de loop‘. ,,Je gaat alleen naar De Voorste Venne als je daar echt moet zijn", aldus bibliotheekvoorzitter Henk Willems. ,,Terwijl wij ons met onze activiteiten steeds meer richten op de spontane bezoeker. Als je de bibliotheek een gezicht wilt geven, moet je niet naar De Voorste Venne gaan, daar zit je anoniem. Het ligt bovendien verder uit het centrum dan de huidige locatie.”

Leescafé

Er zitten ook positieve kanten aan De Voorste Venne, die volgens het biebbestuur belangrijk zijn om z'n taken goed uit te voeren. Er is genoeg ruimte voor lezingen en bijeenkomsten, die een steeds belangrijker plek gaan innemen in het biebwerk. Ook zit in de Venne al Het Pieck, waar de bibliotheek veel mee samenwerkt, en er zijn mogelijkheden voor een leescafé. Wel zouden er in geval van ‘inhuizing’ van de bieb meer horecamogelijkheden moeten komen.

‘Oude’ raadhuis in Drunen

Volledig scherm Het gemeentehuis van Heusden, aan het Raadhuisplein in Drunen. © privéfoto Het biebbestuur ziet veel meer in het ‘oude’ gemeentehuis in Drunen. Een pand in het centrum en in de loop, twee belangrijke aspecten. Net als bij De Voorste Venne is er voldoende parkeerruimte in de buurt. ,,En een bibliotheek daar draagt bij aan de leefbaarheid van het centrum en biedt mogelijkheden voor horeca.”

Het pand biedt volgens Willems genoeg ruimte om de afdeling Bijeen (jeugd, zorg en werk) van de gemeente onderdak te blijven bieden. ,,En dan kunnen er wellicht nog enkele appartementen in” Juist met Bijeen werkt de bibliotheek heel veel samen, stelt Willems. Verhuizing van de bieb naar het oude gemeentehuis betekent wel dat andere ambtelijke afdelingen daar weg moeten.

Nieuwbouw op huidige plaats

Volledig scherm De bibliotheek in Drunen. © Dik de Joode/BD Een derde mogelijkheid voor betere huisvesting is sloop van de huidige bibliotheek en nieuwbouw, in combinatie met bijvoorbeeld appartementen. De vraag is echter of dat binnen een paar jaar uitgevoerd kan worden. Ook moet de bieb dan tijdelijke huisvesting zoeken. ,,En dan blijven we aan de rand van het centrum, niet in het centrum.”

Voor de biebvestiging in Vlijmen zijn geen grote plannen. In Oudheusden lopen gesprekken met basisscholen De Dromenvanger en De Leilinde, om te kijken hoe de bibliotheek daar samen kan werken met organisaties als GGD, Bijeen, Thebe, en De Schakel.

Steeds meer samenwerken

‘Samen onder één dak’ en samenwerken wordt de komende jaren sowieso steeds belangrijker voor de bibliotheek. Want naast het uitlenen van boeken worden taken als kennisoverdracht, het stimuleren van lezen, aandacht voor taalontwikkeling bij kinderen, mensen wegwijs maken in de digitale wereld, taalcursussen et cetera steeds belangrijker.

,,We worden steeds meer onderdeel van een sociaal-maatschappelijk netwerk, leveren steeds meer een bijdrage aan maatschappelijke vraagstukken.” Het is de omslag naar wat inmiddels heet een ‘samenlevingsbibliotheek'.

Quote Het gaat goed met onze biblio­theek, maar er kunnen dingen beter Beleidsplan Bibliotheek Heusden

Eén ding is helder: werken vanuit drie locaties vindt het bibliotheekbestuur voldoende. Ooit klonk vanuit de politiek de roep om in zoveel mogelijk (kleine) kernen aanwezig te zijn. Maar het bestuur ziet dat anders. ,,In geen van de kleine kernen is een dorpsvoorziening, simpelweg omdat ze te klein zijn. Voor een brood of pak melk gaan de inwoners ook naar grotere plaatsen in de buurt.”

Veranderingen

Het biebbestuur ziet geen enkele reden om te gaan fuseren. ,,Het gaat goed met onze bibliotheek", aldus het bestuur. Het baseert zich daarbij op conclusies van een onafhankelijk vergelijkend onderzoek en op onderzoek onder leden en personeel. ,,Maar er kunnen wel dingen beter.”

Dat laatste slaat dan vooral op het steeds meer samenwerken, nieuwe taken en onderdeel uitmaken van de samenleving. Eerder ‘eiste’ de politiek in Heusden al dat de bibliotheek meer invulling moest gaan geven aan haar veranderende rol in de samenleving.

Handen uit de mouwen

Het woord is nu eerst aan de Heusdense politiek, die moet reageren op het toekomstplan. Willems: ,,Daarna gaan wij het beleidsplan uitwerken. De handen moeten uit de mouwen.”

Bibliotheken Heusden

♦ De bibliotheek Heusden heeft drie vestigingen, in Drunen, Vlijmen en Oudheusden.

♦ In 2019 telde de bieb 5055 jeugdleden en 2862 volwassen leden. De drie bibliotheken kregen 137.000 bezoekers. Zij leenden 314.852 ‘fysieke materialen’ en 7.200 e-books.

♦ Heusden betaalde in 2019, 920.000 euro subsidie, 20,85 euro per inwoner. Dat is lager dan gemiddeld landelijk.

♦ Ruim een kwart van de subsidie gaat op aan huisvestingskosten. Huur (aan de gemeente) is ruim 215.000 euro.

♦ De totale huisvestingslasten (26 procent) zijn veel hoger dan elders. De bieb wil dat percentage verlagen naar 20.

♦ Het biebbestuur gaat er vanuit dat de gemeentelijke subsidie niet wordt verlaagd.