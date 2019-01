Raadhuisplein in Waalwijk nog niet overhoop voor komst markt

In het oorspronkelijke plan was er met de verhuizing van de markt een bedrag van 270.000 euro gemoeid. Een groot deel, 130.000 euro, was bestemd voor een gedeeltelijke herinrichting van het Raadhuisplein. Zo zou het graniet door klinkers vervangen worden. Na overleg met partijen als de marktmeester, interne deskundigen, marktkooplui, ondernemers en bewoners komt Van den Hoven nu toch tot een andere conclusie. Om kapitaalvernietiging te voorkomen, wordt de herinrichting uitgesteld.

Schoenenmuseum

Het Raadhuisplein wordt in de toekomst sowieso onder handen genomen voor het schoenenmuseum dat aan het plein komt te zitten. De opening van het museum staat in 2021 gepland. Ook loopt er nog een discussie over de terrassen. Nu is het plan om het plein later in één keer goed her in te richten.