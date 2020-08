Raadsel: Waalwijkse fontein kleurt langzaam rood

Weer verzet tegen kap Borkse Bakenboom: populier in Waalwijk gaat niet meteen om

20:49 WAALWIJK - De Borkse Bakenboom, de imposante populier in de Van Lovenlaan in Waalwijk gaat voorlopig nog niet om. Tegen de kapvergunning zijn zeven bezwaarschriften ingediend. De hoorzitting is in oktober. De gemeente gaat de boom nog niet kappen, zolang de bezwarenprocedure loopt.