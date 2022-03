Raadslid dat loterij won, ziet toch af van raadszetel. ‘Voor iedereen beter dat John verder gaat’

Dat betekent dat Bakker ook de komende raadsperiode in de fractie van AltenaLokaal zitting heeft.

,,Ik ben hartstikke blij met de uitslag voor de partij. Zowel John als ik hebben het goed gedaan, we hebben beiden draagvlak, blijkt uit de uitslag. Beiden kregen we 225 stemmen”, reageert Van den Herik. Een aparte situatie was het wel, twee kandidaten van dezelfde partij met eenzelfde aantal voorkeurstemmen. Met als gevolg dat het lot, getrokken door burgemeester Egbert Lichtenberg als voorzitter van het centraal stembureau, maandag uitkomst moest bieden.

Quote Voor de partij en de gemeente is het beter dat John verder gaat, gezien zijn grote dossierken­nis en de actuele zaken die nu spelen Corné van den Herik

In de daarop volgende fractievergadering gaf Van den Herik uitsluitsel: Hij had goed nagedacht en was tot de conclusie gekomen af te zien van de raadszetel. ,,Ik ben niet over één nacht ijs gegaan”, zegt hij in een toelichting. ,,Ik heb er met mensen over gesproken en die zeiden dat het een verstandig besluit is de raadszetel niet in te nemen. Voor de partij en de gemeente is het beter dat John verder gaat, gezien zijn grote dossierkennis en de actuele zaken die nu spelen. Hij is daar beter van op de hoogte dan ik.”

Volledig scherm Burgermeester Egbert Lichtenberg grabbelde maandag dobbelsteen B uit de vissenkom. En in envelop B zit Corné van den Herik. Nu geeft hij z'n zetel terug. © Roel van der Aa

Is Van den Herik niet bang dat de kiezers teleurgesteld zijn in zijn besluit? ,,Nee, totaal niet. Dit is echt in het belang van de gemeenschap.” Van den Herik blijft wel actief in de fractie. Of hij burgerraadslid wordt, weet hij nog niet. Evenmin of er in de nabije toekomst nog een raadszetel voor hem inzit. Bij de eerstkomende vacature zou dat zomaar kunnen. ,,Ik heb geen glazen bol. Weet je, we gaan lekker met ons allen aan het werk. Er is genoeg te doen.”

De nieuwe raad wordt volgende week woensdag geïnstalleerd. Roel Augusteijn is aangezocht als informateur om te onderzoeken welke coalitie mogelijk is. Op basis van de verkiezingsuitslag zou de huidige coalitie met AltenaLokaal door kunnen.