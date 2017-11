Raadzaal Waalwijk krijgt ook een vlag

In Landgoed Driessen is geen brood te krijgen. Is dat nog wel van deze tijd, vraagt GroenLinksaf zich af

11:42 WAALWIJK - Landgoed Driessen is een van de grootste wijken van Waalwijk, maar een brood of een bloemkool kunnen de bewoners er niet krijgen. GroenLinksaf vindt dat dat moet veranderen. ,,Er is in de wijk behoefte aan kleinschalige detailhandel", zo zei Sjors Slaats donderdagavond tijdens de gemeenteraad.