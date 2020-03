Rabobank De Langstraat neemt extra maatregelen na plofkraken: 'Het is hufterig gedrag met forse impact’

Oma (75) fors mishandeld in Waalwijk, kleinzoon (26) opgepakt voor huiselijk geweld

13:10 WAALWIJK - Een 75-jarige vrouw is zondagavond ernstig mishandeld in Waalwijk. Het gaat om een oma, die volgens de politie een breuk had in haar oogkas en flink bloedde. Haar kleinzoon is een paar straten verderop opgepakt.