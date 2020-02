Rabobank De Langstraat steekt tonnen in verenigingsleven en projecten: ‘We willen zichtbaar blijven’

De rol van banken is sterk veranderd. Rabobank De Langstraat heeft 60.000 particulieren en 10.000 bedrijven in het klantenbestand, samen goed voor een totale kredietverlening van ruim 1,8 miljard. En de rek is er nog niet uit. Toch is het minder druk bij de kantoren, omdat mensen hun geldzaken nu veel digitaal regelen.

En de bank houdt er rekening mee dat het bezoekersaantal nog verder afneemt. Dit jaar maken de geldautomaten van ABN Amro, ING en Rabobank plaats voor de pinautomaten van Geldmaat. Deze mogen niet meer in de banken zelf hangen. ,

,Nu komen mensen vaak nog in de kantoren om te pinnen", vertelt Dick van Rhee, kersvers directievoorzitter van Rabobank De Langstraat. ,,Dat verandert dus.”

Nog minder bezoekers, wat betekent dat voor de twee bijkantoren in Drunen en Kaatsheuvel? Er wordt gekeken naar de openingstijden, en of de huidige ruimtes nog wel geschikt zijn. Dat laatste geldt met name voor Drunen. ,,We willen zichtbaar en aanwezig blijven", benadrukt Van Rhee. ,,Maar wellicht verhuizen we naar andere, kleinere locaties.”

De Rabobank wil ook veel vaker bij mensen thuis komen, of afspraken maken buiten kantoortijden. ,,Niet iedereen kan of wil zijn geldzaken regelen via internet of mobiele telefoon”, stelt Van Rhee. ,,Dat beseffen we heel goed.”

De Rabobank krijgt minder mensen over de vloer, maar wil toch zichtbaar blijven in de regio. En daarom wordt veel tijd en geld gestoken in maatschappelijke initiatieven.

,,Wat opvalt in de Langstraat is dat mensen hier bereid zijn de handen uit de mouwen te steken, en samen iets voor elkaar te boksen", blikt de 46-jarige Van Rhee terug op zijn eerste honderd dagen als directievoorzitter.

Vorig jaar kregen 420 clubs, verenigingen en stichtingen op één of andere manier ondersteuning van de Rabobank.

,,Zo hadden we bij het project Rabo ClubSupport twee ton te verdelen", aldus Van Rhee. ,,Uiteindelijk deden er 378 verenigingen en stichtingen aan mee en kregen geld. Een kleine 7.000 mensen stemden op hun favoriete club of organisatie. Dat is echt veel.”

Bekendheid kan groter

Inwoners, bedrijven of organisaties kunnen voor bijzondere projecten ook weer een beroep doen op het Stimuleringsfonds van de Rabobank.

,,Die bekendheid kan nog groter”, concludeert Van Rhee. ,,Er zijn heel wat bijzondere pitches geweest, maar niet al het geld (twee ton red.) is vorig jaar uitgekeerd. Daarom hebben we dit jaar ook extra budget.”

Volledig scherm Eén van de belangrijke thema's voor de bank is duurzaamheid. Zo is er steun voor duurzame energieprojecten. © ANP Koen van Weel

Eén van de belangrijke thema's voor de bank is duurzaamheid: van milieubewust bouwen tot grote duurzame energieprojecten. Met bijeenkomsten, projecten en harde euro's wil de Rabobank dergelijke plannen stimuleren. ,,Op dat gebied gebeurt zoveel", stelt Van Rhee.

Speciale aandacht is er ook voor jongeren, en hoe zij (beter) met geld om kunnen gaan.

Zorg over woningbouw

Van Rhee hoopt verder dat de woningbouw in de Langstraat een vlucht gaat nemen, al heeft de bank daar uiteraard weinig invloed op.

,,Dat is echt een probleem”, merkt hij. ,,Je hoort het zo vaak: er moeten snel betaalbare huizen bij komen. Daar ligt een belangrijke opgave.”