Rabobank sluit kantoren in Drunen en Kaatsheuvel: 'We vertrekken niet uit de dorpen’

DRUNEN/KAATSHEUVEL - Rabobank De Langstraat sluit definitief de vestigingen in Drunen en Kaatsheuvel. De kantoren werden al steeds minder bezocht. Volgens de bank loopt het aantal bezoekers door de coronacrisis nog sneller terug, en zijn de kantoren in Drunen en Kaatsheuvel te groot geworden.

Rabobank De Langstraat wil in de twee dorpen met ‘servicepunten’ gaan werken: in Drunen bij de bibliotheek en in Kaatsheuvel bij Van de Zande Makelaardij. Daar zijn vier dagdelen in de week adviseurs aanwezig om mensen te helpen bij hun bankzaken.

,,Als het wat rustiger is rond corona, willen we met die service-punten beginnen’', aldus Dick van Rhee, directievoorzitter van de bank. ,,We vertrekken dus niet uit die dorpen.”

Door de sluiting houdt Rabobank De Langstraat nog één eigen fysiek gebouw over: het hoofdkantoor aan de Taxandriaweg in Waalwijk.

Steeds minder bezoek

Dat het doek valt voor de twee vestigingen, komt niet geheel onverwacht. De bank boog zich al langer over de toekomst van de twee kantoren aan de Grotestraat in Drunen en het Anton Pieckplein in Kaatsheuvel.

Zo werd onder meer gekeken naar de openingstijden en of de locaties nog wel geschikt waren. Het aantal bezoekers neemt zoals gezegd al een lange tijd af. Mensen regelen hun bankzaken steeds vaker thuis via internet of de app van de Rabobank.

Het kantoor in Kaatsheuvel is overigens nog vrij nieuw. De Rabobank vestigde zich daar vijf jaar geleden, maar gaat nu dus alweer dicht.

Quote Er is nog gekeken naar een eventuele heropening. Maar we hebben besloten om de deuren nu definitief gesloten te houden Dick van Rhee, Directievoorzitter Rabobank De Langstraat

Door corona waren beide kantoren al een tijdje gesloten. ,,Er is nog gekeken naar een eventuele heropening”, stelt Van Rhee. ,,Maar we hebben besloten om de deuren nu definitief gesloten te houden.”

Volgens hem blijft er oog voor mensen, die moeite hebben met alle veranderingen. Naast de servicepunten zet de bank mobiele adviseurs in voor bijvoorbeeld ouderen of mindervaliden. Zij komen kosteloos aan huis om te helpen bij reguliere bankzaken als dat nodig is.

Vervanging pinautomaten

Met de sluiting van de twee kantoren in Drunen en Kaatsheuvel verdwijnen overigens ook de geldautomaten op die locaties. Volgens de Rabobank kunnen mensen bij andere pinautomaten in de dorpen terecht.

Op dit moment worden de geldautomaten van Rabobank, ABN Amro en ING langzaam vervangen door de gele pinautomaten van Geldmaat. ,,Deze automaten worden gelijkmatiger over Nederland verspreid, zodat iedereen gemakkelijk geld kan blijven opnemen en storten’', stelt de woordvoerder van de Rabobank.