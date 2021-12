Rabobank wil ruim honderd tijdelijke woningen bouwen in Waalwijk: ‘Er moéten snel huizen bij’

Al ruim vijftig jaar geobse­deerd door stenen: Kees Hendrix schreef er een boek over

WASPIK - Een stuk steen vol fossielen uit de Curfsgroeve in Zuid-Limburg: het zou bij de destijds 10-jarige Kees Hendrix uit Waspik zo’n enthousiasme opwekken dat hij ooit een boek over geologie zou schrijven. Vijftig jaar later is het zover, Op ontdekkingsreis in de geologie is een feit.

1 december