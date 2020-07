Race in Altena om openbaar vervoer te testen

Vaart met ‘natte natuurpa­rel’ moet er in blijven; onteige­ning om alle grond in bezit te krijgen

13:47 DE LANGSTRAAT - Het moet een natte natuurparel worden, Natuurgebied Westelijke Langstraat, tussen Waspik en Waalwijk. En er is een beetje haast geboden. Omdat nog niet alle grond in bezit is van de provincie, is die gestart met de procedure voor onteigening van de grond die nodig is om de plannen uit te kunnen voeren.