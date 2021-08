Radio A-FM en Altena TV verruilen Hank voor Nieuwendijk

De huidige locatie op de eerste verdieping van een bedrijfspand aan de Brasser in Hank is volgens de lokale omroep ‘allesbehalve praktisch en representatief’. ,,Het huidige pand is sterk verouderd, klein met schuine plafonds, er is geen toegang voor mindervaliden en feitelijk zit de omroep op een onzichtbare plek.”

Open huis

RTV Altena had liever op een meer centrale plaats in de gemeente Altena terechtgekomen, maar die wens gaat niet in vervulling. ,,De beschikbaarheid van locaties waarbij uitstraling, grootte en huurprijs passend zijn, is minimaal in Altena", aldus de omroep. Ook de beschikbaarheid van een zichtverbinding (of straalverbinding) en de mogelijkheid een glasvezelverbinding aan te leggen speelde een belangrijke rol.