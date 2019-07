Ramkrakers van kledingzaak Van Dijk in Waalwijk komen binnen jaar vrij

Man uit Sprang-Capelle (29) krijgt twee jaar cel na ontucht met meisje van 12

13:35 BREDA/SPRANG-CAPELLE - Ragnardo B. (29) uit Sprang-Capelle moet twee jaar de cel in, omdat hij seks had met een meisje van 12, zijn vriendin mishandelde en omdat hij een wapen had. Dat bepaalde de rechtbank in Breda woensdag.