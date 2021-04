Rammelende ruiten en geschrokken huisdieren: inwoners Altena zijn helikopters Defensie zat

Geen geheimen in nieuw kerkgebouw Waardhui­zen: ‘Ik ben er best een beetje trots op’

23 april WAARDHUIZEN - Het komt niet zoveel meer voor, de bouw van een nieuwe kerk. In het kleine Waardhuizen gebeurt het nog wel. Daar heeft de bestaande, uit 1950 daterende kerk, van de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt, plaatsgemaakt voor een gloednieuw kerkgebouw. Een gebouw qua vormgeving passend in de sfeer van het landelijke dorp. Momenteel wordt de laatste hand aan de afwerking gelegd. Verwacht wordt dat in augustus het project afgerond is en het gebouw in gebruik genomen kan worden als de maatregelen rond corona dit toestaan.