Ravage bij scouting Hank na inbraak: kapotte bierflesjes, kasten en leeggespoten brandblussers

HANK - Inbrekers hebben woensdag een enorme ravage aangericht in het clubhuis van Scouting Hank. De schade loopt in de duizenden euro's.

De grootste schade is ontstaan doordat de inbrekers brandblussers in het gebouw hebben leeggespoten. "Alles zit onder dat spul", zegt voorzitter Robin van Dongen. "Veel materialen kunnen we daardoor niet meer gebruiken, bijvoorbeeld elektrische apparatuur.”

De inbraak in 't Kraaiennest werd woensdagavond rond 18.00 uur ontdekt, vlak voordat jonge scouts er een bijeenkomst zouden hebben.

"De inbrekers zijn via een klepraampje binnengekomen", vertelt Van Dongen. "Ze hebben bierflesjes kapot gegooid, ehbo-trommels omgekieperd en de speltakkasten leeg getrokken.”

Volledig scherm Schade na inbraak op woensdag 17 juni in het clubhuis van Scouting Hank. © Scouting Hank

Van Dongen vermoedt dat het de inbrekers niet alleen te doen is geweest om zo veel mogelijk schade aan te richten. “Ze zijn wel op zoek gegaan naar iets van waarde, want ze hebben het sleutelkastje gestolen en hebben geprobeerd om onze onderhoudsloods binnen te komen. Dat is ze niet gelukt. Ik vraag me wel af wat ze bij de scouting denken te vinden. De spullen die we hier hebben, hebben waarde voor onze vereniging, maar nauwelijks voor een ander.”

Paar maanden

De scouting probeert ondanks alles zo snel mogelijk de activiteiten te hervatten. "We gaan zaterdag weer het water op en we hopen dat we volgende week ook de jongere scoutinggroepen weer kunnen ontvangen. Het zal echter wel een paar maanden duren voordat alles hersteld is.”