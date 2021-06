Recht op huishoudelijke hulp? Heusden geeft weer precies het aantal uren aan

Heusden koos een tijdje geleden voor een andere aanpak. Mensen die een beroep deden op de Wmo voor huishoudelijke hulp kregen niet meer te horen of ze bijvoorbeeld één, twee of vier uur per week iemand over de vloer kregen. Voortaan gaf de gemeente een ‘bandbreedte’ aan, bijvoorbeeld ‘twee tot vier uur'.

Ontevreden

In die tijd moest het huis ‘schoon en leefbaar’ zijn. ,,We lieten het aan de professionele zorginstanties en de mensen zelf over hoeveel tijd daar precies voor nodig was, binnen de gestelde bandbreedte”, licht wethouder Peter van Steen toe. Heusden houdt wel een vinger aan de pols. Zorginstanties die bijvoorbeeld altijd aan de bovengrens zitten, kunnen rekenen op een gesprek met de gemeente.

Dit systeem, waarbij Heusden gezamenlijk optrok met Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk, mag echter niet langer toegepast worden. ,,Een aantal mensen bleek niet tevreden; ze vonden dat de medewerkers te weinig uren kwamen.” De rechter heeft zich daarover gebogen en stelt dat gemeenten verplicht zijn hun inwoners concreet aan te geven hoeveel uur huishoudelijke hulp zij ontvangen. Het aantal uren mag dus niet worden bepaald door de zorgaanbieder.

Iets goedkoper uit

Dat betekent dat Heusden weer precies gaat aangeven op hoeveel uur hulp iemand recht heeft. Heusden gaat de hulp nu ook zelf inkopen, bij zorgaanbieders die al in Heusden actief zijn. Het uurtarief blijkt daarmee iets omlaag te gaan. Per saldo scheelt dat Heusden zo’n 40.000 euro jaar, aldus Van Steen. ,,Dat zit puur in het uurtarief, we denken niet dat minder uren toegekend gaan worden.” Overigens bestaat ook bij ‘terug naar oud’ de kans dat mensen vinden dat ze te weinig uren huishoudelijke hulp krijgen toegewezen.

In Heuden kregen vorig jaar 1300 inwoners huishoudelijke hulp via de Wmo. In 2018 waren dat er nog 900, in 2019 1100. Heusden heeft niet in beeld hoeveel uren huishoudelijke hulp vorig jaar precies is verleend.

Steeds meer aanvragen

Het aantal mensen dat een beroep doet op huishoudelijke hulp via de Wmo groeit al jaren. Het is gemeenten daarbij een doorn in het oog dat het Rijk de maximale bijdrage die iemand moet betalen flink heeft verlaagd. Nu is dat 19 euro, ongeacht inkomen of eigen vermogen. Daardoor wordt het aantrekkelijker om de hulp via de gemeente aan te vragen, en niet meer zelf iemand in te schakelen. ,,Ik snap aan de ene kant wel dat mensen daarom een beroep doen op de Wmo voor huishoudelijke hulp. Aan de andere kant is de Wmo daarvoor niet bedoeld. Er kan er daardoor minder uitgegeven worden aan andere belangrijke Wmo-zorg”, stelt wethouder Van Steen.

Gemeenten dringen er daarom al langer bij het Rijk op aan die maximale eigen bijdrage los te laten omdat de kosten voor de huishoudelijke hulp alsmaar oplopen, soms met tonnen per jaar. Zo betaalde Heusden in 2020 in totaal 3,4 miljoen euro aan hulp in het huishouden, 670.000 euro meer dan in 2019.