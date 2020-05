Rechter buigt zich over arbeidsmigranten in woning Het Fort: ‘Waalwijk verandert spelregels’

WAALWIJK - De Waalwijkse ondernemer Jan Jongsma wil zijn vergunning terug voor het huisvesten van vijftien arbeidsmigranten in een gezinswoning aan het Fort. Volgens hem heeft de gemeente duidelijke toezeggingen gedaan en had ze de spelregels niet opeens mogen veranderen. Donderdag diende zijn hoger beroep bij de Raad van de State.

Jongsma had een vergunning voor het huisvesten van vijftien arbeidsmigranten in de woning in Landgoed Driessen. Deze werd in juli 2018 ingetrokken nadat beroering was ontstaan in de wijk. Er waren 114 bezwaren uit de omgeving bij de gemeente binnengekomen.

Vertrouwen geschaad

Het duurde echter tot medio 2019 voordat de gemeente met een dwangsom optrad tegen Jongsma. Toen pas hoefden de huurders eruit. Die vertraagde reactie heeft het vertrouwen van de omwonenden in de gemeente behoorlijk geschaad. Verschillende buurtbewoners verschenen donderdag dan ook bij de Raad van State om tegenwicht te bieden aan de eis van Jongsma.

Met vijf bewoners zijn ze tevreden, zeiden ze. Daar heeft Jongsma een nieuwe vergunning voor. Volgens nieuw beleid van de gemeente mogen maar vijf zelfstandige personen de woning huren. Die zouden er nu ook wonen.

Quote Er is een duidelijke toezegging gedaan. Jij krijgt die vergunning is er gezegd. Niks ja maar Jan Jongsma, Ondernemer

Jongsma wil in ieder geval zijn eerdere vergunning terug. Hij is er niet over te spreken dat de gemeente hem eerst een vergunning gaf en daarna de spelregels veranderde. Er is een duidelijke toezegging gedaan door wethouder Daandels, zei de ondernemer die meer panden verhuurt aan arbeidsmigranten. ,,Jij krijgt die vergunning is er gezegd. Niks ja maar’’, zei Jongsma.

Maar volgens de gemeente is nooit gezegd dat de vergunning altijd overeind zou blijven. Volgens woordvoerster Wendy Brouwer van de buurtbewoners had Jongsma als ervaren ondernemer er rekening mee moeten houden dat er bezwaren konden komen. De vergunning kan door de gemeente na een bezwarenprocedure worden herroepen en dat is ook gebeurd.