Rechter dwingt Waalwijk tot nieuw besluit over Antoniuskerk: monument of niet?

Nee, dít keer geen rondjes rond de kerk in Vlijmen

8:51 VLIJMEN - Vroeger namen ze nog eens lekker de tijd voor officiële momenten. Neem de consecratie - je mag ook zeggen inzegening - van kerk Sint Jan Geboorte in Vlijmen, 150 jaar geleden. ,,Dat nam al gauw een uur of vijf in beslag”, weet David Lebrun, pastoor van de parochie Heilige Augustinus. Zondag staat de parochie tijdens een viering in de Vlijmense kerk stil bij dit jubileum.