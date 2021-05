Rechter schrapt huisvestingsstop arbeidsmigranten gemeente Altena

Arbeidsmi­grant in Altena woont straks naast bedrijfs­pand of net buiten de dorpskern

24 mei Arbeidsmigranten wil Altena niet in een ‘reguliere woning’ huisvesten en ook niet in vakantieparken. Wel komt er huisvesting op het terrein van de bedrijven waar ze werken of aan de rand van de dorpskern. Arbeidsmigranten zelf willen voor onderdak liever niet afhankelijk zijn van hun baas en willen ook niet te ver van de supermarkt wonen.